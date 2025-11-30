Жители Киргизии голосуют на выборах депутатов Жогорку Кенеша в Казани

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Кыргызской Республике сегодня проходят досрочные выборы в национальный парламент – Жогорку Кенеш. В связи с этим для граждан этой страны, находящихся в Татарстане, открыты избирательные участки в Казани и Набережных Челнах.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Голосование началось в восемь утра и завершится в восемь вечера, сообщил журналистам Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев.

«Выборы депутатов Жогорку Кенеша – большое политическое событие для всех граждан Кыргызстана, независимо от того, где они находятся – на территории своей страны или за рубежом. Они приходят на избирательные участки с чувством патриотизма, чтобы исполнить свой гражданский долг», – заявил он.

По словам генконсула, в зарубежных странах открыто сто избирательных участков, в том числе 40 в России, включая и два в Татарстане. В Республике Татарстан проживают около 6 тыс. жителей Кыргызстана, уточнил он.

«Независимо от того, где в России находятся граждане Кыргызстана, они могут приехать в ближайший для них город, где открыт избирательный участок, и там проголосовать. Может быть, кто-то находится проездом в городе, где есть участок. Самое главное, чтобы была прописка в Кыргызстане. При голосовании нужно предъявить паспорт», – отметил Бейшембиев.

Территория Кыргызстана разделена на 30 избирательных округов. В каждом округе изберут троих депутатов, всего будут избраны 90 членов парламента.

Айбек Игамбердиев вместе с супругой проголосовал на избирательном участке в Казани, расположенном по адресу: ул. Спартаковская, 6.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы приехали с женой из Нижнекамска, чтобы проголосовать. Второй год живём в России. В Нижнекамске я работаю стоматологом. Мы первый раз голосуем на выборах в России, до этого голосовали в своей стране. Ждали этот день. Тем более что сегодня воскресенье, очень удобно приехать и проголосовать», – рассказал он.

Жогорку Кенеш (в переводе с киргизского – «Верховный Совет») – высший однопалатный орган законодательной власти Кыргызской Республики. Он состоит из 90 депутатов, избираемых сроком на пять лет.

Ключевым изменением этих выборов стал переход от партийной системы к мажоритарной. Вместо голосования за списки партий будут избираться конкретные кандидаты-самовыдвиженцы.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».