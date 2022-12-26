Эрдоган заявил о планах закрыть 30-километровую брешь на границе с Сирией
Власти Турции примут новые меры для закрытия 30-километровой бреши на границе с Сирией, заявил Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это поможет обезопасить государство от основной угрозы терроризма.
«Для полной ликвидации угрозы терроризма, которая исходит с территории Сирии, мы примем новые меры, направленные на закрытие 30-километровой зоны безопасности», – сказал он после заседания Правительства страны (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее Эрдоган также сообщил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море объемом 58 млрд кубометров.