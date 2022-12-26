Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 58 млрд кубометров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 58 млрд кубометров, передает турецкий портал Sabah.com.

«Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой», – сообщил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.

Запасы природного газа были обнаружены в ходе работ на газовом месторождении Сакарья в поисковых скважинах «Тюркали-1» и «Тюркали-2». По информации издания, об этом Президенту Турции доложил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез на заседании правительства.