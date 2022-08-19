Эрдоган заявил, что поддерживает постоянный контакт с Путиным по проблемам Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что постоянно поддерживает контакт с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью», — сказал Эрдоган сразу после возвращения из поездки во Львов.

Он также напомнил, что во время последней встречи с главой российского государства в Сочи теме Сирии уделялось большое внимание.

Накануне турецкий лидер во время визита во Львов встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган предложил ему организовать встречу с Путиным.