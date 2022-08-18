СМИ: Эрдоган вновь предложит Зеленскому встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с рабочим визитом во Львов. Здесь он вновь планирует поднять вопрос о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Телеканал CNN Turk также сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу, чтобы определить «дорожную карту» по Украине, а делегации двух стран — начать воплощать ее в жизнь.

«До трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», — передает турецкий телеканал.