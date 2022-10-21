Эрдоган анонсировал новые телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время поговорить по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас российский лидер гораздо мягче настроен относительно переговоров с Киевом, чем раньше, сообщает РИА Новости.

«Во время <...> переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру», — сказал турецкий лидер по итогам посещения Азербайджана с рабочим визитом.

Напомним, 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. При этом Зеленский в тот же день выступил с заявлением, что украинские власти готовы к переговорам об урегулировании конфликта с Москвой, но только «с другим Президентом России».

Сегодня в Кремле подтвердили, что позиция России по переговорам с Украиной осталась прежней, и Путин открыт к переговорам.