Эрдоган: Запад и США атакуют Россию «почти без ограничений»

Страны Запада, особенно Соединенные Штаты, нападают на Россию, почти не придерживаясь каких-либо ограничений, но при этом лучшим решением конфликта на Украине будет заключение мира. Об этом заявил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал CNN Türk.

По словам турецкого лидера, для заключения мирного соглашение необходимо желание не только российской, но и украинской стороны. «Мы также свяжемся с [Президентом Украины Владимиром] Зеленским и обсудим, что они (украинцы — прим. Т-и) думают, как они смотрят на что-то подобное», — заметил Эрдоган.

Президент Турции также рассказал, что в ближайшие два-три дня у него может состояться разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого удалось бы обсудить переговорный процесс.

Кроме того, Эрдоган сказал, что РФ — не обычное государство, а сильное. «Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию практически без ограничений. Перед лицом всего этого Россия оказывает сопротивление», — добавил глава Турции.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США рассматривают в качестве вероятного посредника для организации российско-украинских переговоров именно Реджепа Тайипа Эрдогана, причем он уже заявил о готовности помочь в этом. Впрочем, на тот момент подобные разговоры носили теоретический характер.