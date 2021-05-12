Минниханов: Я готов встретиться с родителями пострадавших школьников и выслушать их

Восемь пострадавших в результате стрельбы в школе № 175 Казани будут направлены в Москву, восемь погибших похоронены. Все пострадавшие и их близкие получают психологическую поддержку, рассказал представителям СМИ Президент РТ Рустам Минниханов и добавил, что готов встретиться с родителями школьников.

«После того как мы все немного придем в себя, я готов встретиться с родителями школьников, обсудить меры поддержки, выслушать их», — сообщил он.

В настоящее время в медучреждениях республики находятся 23 пострадавших. Цифра увеличилась, так как сегодня за помощью обратились еще два человека. «Их состояние не представляет угрозы для жизни», — заметил руководитель республики.

Восемь пострадавших — пять детей и трое взрослых — будут направлены из Казани в Москву, скорые уже перевозят школьников в аэропорт Казани.

«Хочу поблагодарить [Президента РФ] Владимира Путина за решение о подключении медицинских учреждений, федеральных органов, Министерства здравоохранения России. Я очень надеюсь, что первичная помощь, оказанная в Казани, и дальнейшее лечение в Москве дадут положительные результаты», — заявил Минниханов.

Оставшиеся в Казани пациенты также получат всю необходимую помощь.

Сегодня в Татарстане объявлен день траура по погибшим. Все семьи жертв трагедии и пострадавшие уже сегодня получат финансовую компенсацию.

«Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент восемь человек похоронены. Мы соболезнуем всем близким погибших, это огромная утрата», — добавил Президент РТ.

Для пострадавших и их близких в Казани работают два пункта психологический помощи. С ними работают около 150 психологов, каждому оказывается индивидуальная помощь.

Президент Татарстана отметил, что все регионы РФ выразили соболезнования и поддержку в связи со случившимся.

Ранее Рустам Минниханов вместе с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и председателем СК РФ Александром Бастрыкиным посетили место произошедшей вчера трагедии.