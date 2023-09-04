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Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает A Haber.
Самолет с турецким лидером вылетел из аэропорта Стамбула в 10.50.
По данным источников, переговоры Путина и Эрдогана стартуют сегодня в 13.00. Ранее стало известно, что президенты планируют обсудить дальнейшую судьбу Черноморского зернового соглашения. Будто бы планируется, что политики «рассмотрят этот вопрос с более стратегической точки зрения».
Лидеры двух стран также изучат вопрос транзита российского газа в Европу через Турцию, ситуацию в Сирии и вооруженное противостояние на Украине, в том числе обмен пленными.
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