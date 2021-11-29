Эрдоган: Встреча Путина, Алиева и Пашиняна прошла очень продуктивно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи с Президентом России и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трехсторонние переговоры длительностью около трех часов состоялись 26 ноября в Сочи.

Стороны договорились до конца 2021 года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками, условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

«Алиев сказал, что эта встреча прошла очень продуктивно. На ней был решен вопрос о железной дороге вдоль реки Аракс и о строительстве автомобильной трассы», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Глава государства рассказал, что идея создать автобан до Ыгдыра (город в Турции на границе с Арменией и Азербайджаном) — успешный шаг для решения проблемы Нахичевани и проезда через Армению.

Эрдоган напомнил о предложении турецкой стороны вести переговоры по урегулированию в Закавказье в формате 3+3.

«Мы раньше предлагали создать „платформу шести“: Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Иран и, если получится, Грузия, — отметил Президент. — Если эта платформа состоится, то важным развитием ситуации станут мир и спокойствие в регионе».