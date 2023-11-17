Эрдоган: В руках Израиля намного больше заложников, чем у ХАМАС

Израиль захватил в несколько раз больше заложников, чем палестинское движение ХАМАС, уверен Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Обмен заложниками — да, мы тоже за это. Если говорить о числе заложников, то каково число заложников у Израиля и каково у ХАМАС? Если посмотреть на это, то в руках Израиля заложников во много раз больше. Было бы несправедливо, если бы мы этого не видели», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

К настоящему моменту между сторонами конфликта не достигнуты договоренности об обмене заложниками.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли около 1200 человек (по уточненной оценке), среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна спасена в результате силовой операции).

Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских атак погибли почти более 12 тыс. человек, число пострадавших превышает 29 тыс. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.