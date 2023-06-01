Эрдоган указал в декларации долги на 259 тысяч долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет долги на сумму 5 млн 390 тыс. турецких лир или $259 тысяч. Эту информацию он указал в опубликованной декларации, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Кредитором указан некий Мустафа Эрдоган. О ком идет речь, в документе не уточняется, однако турецкие СМИ пишут, что это брат главы государства.

Всего на сегодня на счетах Эрдогана, судя по декларации, более $86 тысяч (1,8 млн лир). Пи этом у него нет личного средства передвижения, а сбережения хранятся только в лирах.

Напомним, 28 мая действующий турецкий лидер одержал победу во втором туре президентских выборов и остался президентом еще на пять лет.