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Эрдоган указал в декларации долги на 259 тысяч долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет долги на сумму 5 млн 390 тыс. турецких лир или $259 тысяч. Эту информацию он указал в опубликованной декларации, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Кредитором указан некий Мустафа Эрдоган. О ком идет речь, в документе не уточняется, однако турецкие СМИ пишут, что это брат главы государства.
Всего на сегодня на счетах Эрдогана, судя по декларации, более $86 тысяч (1,8 млн лир). Пи этом у него нет личного средства передвижения, а сбережения хранятся только в лирах.
Напомним, 28 мая действующий турецкий лидер одержал победу во втором туре президентских выборов и остался президентом еще на пять лет.
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