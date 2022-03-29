Эрдоган: Продолжение конфликта на Украине не выгодно никому

Продление конфликта на территории Украины никому не выгодно, поэтому Турция готова всячески содействовать переговорному процессу и надеется на результат, заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС.

«Все заинтересованы в том, чтобы режим прекращения огня установился как можно скорее. Мы считаем, что мы вступили в период, когда от переговоров должны быть получены конкретные результаты. Мир ждет от вас хороших новостей», – сказал Эрдоган, обращаясь к делегациям России и Украины.

Он выразил надежду, что встреча в Стамбуле принесет прогресс и позволит перейти к следующему этапу переговоров между РФ и Украиной. Президент Турции отметил, что готов оказать помощь в организации встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Прогресс, которого вы добьетесь в переговорах, также позволит перейти на следующий этап – контакт на уровне лидеров. Мы также готовы провести такую встречу», – подчеркнул Эрдоган.

Очередной этап российско-украинских переговоров начался сегодня в Стамбуле во дворце Долмабахче.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.