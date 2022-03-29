Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация России прибыла на переговоры с Украиной в Стамбул. Встреча должна пройти во дворце Долмабахче, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Ранее прибыли и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинская делегация. До начала переговорного процесса (должен начаться в 10.30 по московскому времени) турецкий лидер проведет отдельные встречи с представителями Москвы и Киева.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.