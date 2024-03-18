Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись поздравлениями. Так, Эрдоган отметил убедительную победу российского лидера на выборах, пожелал ему новых успехов на благо народа РФ.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил собеседника и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона», — рассказали в Кремле.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов(КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

Выборы в России проходили три дня, с 15 по 17 марта. ЦИК РФ планирует огласить официальные итоги голосования 21 марта.