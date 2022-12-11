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Ру Тат
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Политика
11 декабря 2022  20:30

Эрдоган пообещал Зеленскому гуманитарную помощь для «преодоления тяжелой зимы»

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Анкара отправит гуманитарную помощь Киеву для преодоления последствий тяжелой зимы. Об этом во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что [Турция] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», — приводит заявление администрации Эрдогана ТАСС.

Помимо этого, стороны поговорили о последних событиях на Украине. Также Эрдоган предложил расширить черноморский коридор для поставок продовольствия и прочей продукции и выразил надежду на урегулирование ситуации с Запорожской АЭС.

Еще одной темой разговора стали предложения по миру, выдвинутые Зеленским во время саммита двадцатки, состоявшегося в Индонезии.

Напомним, что сегодня Президент Турции провел телефонный разговор и с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры государств, в частности, обсудили устранение препятствий для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.

#Реджеп Эрдоган #Владимир Зеленский
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