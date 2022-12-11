Путин и Эрдоган обсудили устранение помех для поставок зерна из РФ в нуждающиеся страны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили сотрудничество в энергетике, Стамбульские договоренности от 22 июля и вопросы сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, стороны обменялись мнениями по поводу создания совместного газового хаба на территории Турции, учитывая переговоры с «Газпромом, состоявшиеся в Стамбуле».

Также затрагивался вопрос вывоза зерна из украинских портов. Президенты отметили, что Стамбульские договоренности носят комплексный характер, поэтому важно устранить препятствия для вывоза российских зерна и удобрений в нуждающиеся страны.

Затем Владимир Путин рассказал собеседнику о ситуации на Украине.

«Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты», — говорится в сообщении.