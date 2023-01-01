Эрдоган подсчитал объем зерна, вывезенного с Украины по «продуктовой сделке»

За время действия «продуктовой сделки» из украинских портов было вывезено более 16 млн тонн зерна. Такими данными поделился Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Напомним, что сделка, заключенная между РФ, Украиной, Турцией и ООН, начала действовать с конца июля. Соглашения предполагали две части: вывоз продовольствия и удобрений, а также снятие ограничений с российских поставок.

Как не раз отмечалось, вторая часть сделки не выполняется. Кроме того, Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вывезенное с Украины зерно так и не поступает в нуждающиеся страны.