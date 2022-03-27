Эрдоган планирует позвонить Путину в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом на международном форуме Doha forum рассказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни», — цитирует его РИА Новости.

Во время предыдущего разговора Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за спецоперации на Украине. В связи с этим страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям.