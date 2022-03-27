news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 марта 2022  13:00

Эрдоган планирует позвонить Путину в ближайшие дни

news_top_970_100

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом на международном форуме Doha forum рассказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни», — цитирует его РИА Новости.

Во время предыдущего разговора Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за спецоперации на Украине. В связи с этим страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям.

#Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное