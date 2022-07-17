Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Иране

В канцелярии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили его намерение провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита последнего в Иран.

Визит назначен на начало наступающей недели, 18 и 19 июля.

В рамках VII трехстороннего саммита в Астанинском формате с участием президентов Турции, России и Ирана планируется обсудить вопросы актуальной обстановки в Сирии; борьбы с террористическими организациями; шаги, направленные на политическое урегулирование гуманитарной обстановки; добровольное возвращение сирийцев на территорию Сирии, отметили в канцелярии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что кроме рабочего визита в Сирию у Владимира Путина на грядущую неделю запланированы заседание Совета по нацпроектам и форум АСИ, а также общение с участниками «Большой перемены».