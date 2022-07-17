Путин на неделе проведет заседание Совета по нацпроектам и поучаствует в форуме АСИ

Президент России Владимир Путин начнет рабочую неделю в Иране, где проведет переговоры, передает РИА Новости.

Однако на этой же неделе у российского лидера запланированы заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Кроме того, Президент найдет время для общения с участниками «Большой перемены» в течение грядущей недели, такой загруженный план был озвучен в эфире телеканала «Россия 1».