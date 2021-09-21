Президенты России и Турции 29 сентября проведут переговоры в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет 29 сентября переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
В канцелярии турецкого лидера отметили, что глава государства прибудет с рабочей поездкой в Сочи.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – сообщили в канцелярии.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи лидеров двух стран.