Президенты России и Турции 29 сентября проведут переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет 29 сентября переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

В канцелярии турецкого лидера отметили, что глава государства прибудет с рабочей поездкой в Сочи.

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – сообщили в канцелярии.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи лидеров двух стран.