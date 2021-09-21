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21 сентября 2021  17:31

Президенты России и Турции 29 сентября проведут переговоры в Сочи

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Президент РФ Владимир Путин проведет 29 сентября переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

В канцелярии турецкого лидера отметили, что глава государства прибудет с рабочей поездкой в Сочи.  

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – сообщили в канцелярии.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи лидеров двух стран. 

#Путин Владимир #дмитрий песков
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