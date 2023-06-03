Эрдоган официально вступил в должность Президента Турции на новый срок

Переизбранный на новый срок Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Таким образом, он вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок, передает ТАСС.

По данным агентства, на церемонии планировалось участие высокопоставленных лиц из 78 стран мира: 21 главы государств, 13 премьер-министров, представители парламента и министерств.

Также сообщалось, что в церемонии примут участие представители международных организаций, включая НАТО, Организацию тюркских государств и Организацию исламского сотрудничества.

Напомним, 28 мая действующий турецкий лидер одержал победу во втором туре президентских выборов и остался президентом еще на пять лет. Он управляет страной с 2003 года — сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года на посту Президента.