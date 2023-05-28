В Турции почти завершили подсчет голосов на выборах – Эрдогана поздравляют с победой

Подсчет голосов в Турции практически завершился, обработано 99% бюллетеней внутри страны и за рубежом. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган побеждает с 53,41% голосов, его основной соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 49,59% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома.

Эрдогана начали поздравлять с победой на выборах главы других государств – в числе первых поздравления направили премьер Венгрии Виктор Орбан, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Сторонники Эрдогана начали праздновать победу на площади в Стамбуле, СМИ пишут, что для сохранения порядка туда стянули отряды полиции.

Напомним, для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов. В первом туре сделать это не удалось ни одному из претендентов на пост главы государства – Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу – 45%. По этой причине и прошел второй тур голосования.