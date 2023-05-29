Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование противостояния на Украине

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Украины Владимир Зеленский обсудили урегулирование украино-российского противостояния. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием <…>», — цитирует канал сообщение канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, отмечается, что политики в ходе беседы обсудили региональные вопросы.

Сам Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, также рассказал о переговорах с Эрдоганом. «Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — заметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.