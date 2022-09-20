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Ру Тат
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Политика
20 сентября 2022  06:47

Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить кризис на Украине

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Россия стремится решить ситуацию на Украине как можно скорее. Такое мнение выразил Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, как скоро, по его мнению, разрешится сложившаяся обстановка на Украине, турецкий лидер заявил, что «в первую очередь очень важна позиция России». 

«В Узбекистане я встретился с Президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры», — сказал Эрдоган. 

По его мнению, российский лидер «демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#Тайип Реджеп Эрдоган #спецоперация на Украине
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