Эрдоган назвал причину покупки российских С-400

Турция закупила у России системы ПВО С-400 из-за того, что Соединенные Штаты не продали ей комплексы Patriot. Об этом говорится в интервью Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана New York Times.

«Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, сказал господин Эрдоган, ему бы „не пришлось покупать С-400“», — говорится в статье.

Несмотря на противоречия Анкары и Вашингтона, возникшие из-за сделки, нельзя говорить, что это подорвало НАТО, добавил он.

«Я думаю это того стоило <...> Мы вправе крепить нашу оборону как нам заблагорассудится», — полагает Эрдоган.

Однако он подчеркнул, что выступает за «защиту» и усиление отношений с США.

Напомним, что накануне Эрдоган провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходила в Сочи и продлилась около трех часов.