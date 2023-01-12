Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским открытие гуманитарного коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры со своими коллегами из России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, причем речь пойдет о создании гуманитарного коридора. Об этом заявил главный турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, сообщает ТАСС.

«Сегодня-завтра наш Президент планирует провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским», — пояснил Малкоч. По его словам, турецкий лидер очень положительно отнесся к инициативе открыть «зеленый» коридор в развитие уже существующего «зернового».

Подводя итоги двухдневной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», представитель Турции подчеркнул, что она прошла успешно. Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец провели личную встречу и обсудили приоритетные вопросы, на трехсторонних переговорах к ним присоединился и сам Малкоч.

По словам самой Москальковой, на встрече в Турции украинский коллега продемонстрировал прагматичный подход к решению вопросов и готовность к диалогу. Вместе с тем она призвала «не политизировать» переговоры, которые помогают решать гуманитарные вопросы.