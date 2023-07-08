Эрдоган надеется, что Путин в августе посетит Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на визит Президента России Владимира Путина в августе. Об этом со ссылкой на канал TRT сообщает ТАСС.

Эрдоган напомнил, что накануне встретился в Стамбуле с Президентом Украины Владимиром Зеленским. «Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», — добавил он.

Он уверен, что с начала спецоперации Анкара ведет сбалансированную политику, продолжая диалог как с Москвой, так и Киевом, и минимизирует последствия конфликта для Турции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность переговоров между главами государств. Однако даты и место возможной встречи Путина и Эрдогана не определены. Телефонного разговора по итогам встречи с Зеленским между лидерами РФ и Турции не запланирвано.