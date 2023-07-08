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Эрдоган надеется, что Путин в августе посетит Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на визит Президента России Владимира Путина в августе. Об этом со ссылкой на канал TRT сообщает ТАСС.
Эрдоган напомнил, что накануне встретился в Стамбуле с Президентом Украины Владимиром Зеленским. «Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», — добавил он.
Он уверен, что с начала спецоперации Анкара ведет сбалансированную политику, продолжая диалог как с Москвой, так и Киевом, и минимизирует последствия конфликта для Турции.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность переговоров между главами государств. Однако даты и место возможной встречи Путина и Эрдогана не определены. Телефонного разговора по итогам встречи с Зеленским между лидерами РФ и Турции не запланирвано.
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