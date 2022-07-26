Эрдоган критически отозвался об отношении западных политиков к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел нерациональным отношение политиков стран Запада к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Оно не подобает [участвующим в] политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — заявил Эрдоган в интервью турецкому телеканалу TRT.

Недавно турецкий лидер принял участие в переговорах с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси в Тегеране.