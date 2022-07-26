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Ру Тат
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Политика
26 июля 2022  03:05

Эрдоган критически отозвался об отношении западных политиков к Путину

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел нерациональным отношение политиков стран Запада к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Оно не подобает [участвующим в] политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — заявил Эрдоган в интервью турецкому телеканалу TRT.

Недавно турецкий лидер принял участие в переговорах с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси в Тегеране.

#Тайип Реджеп Эрдоган #Владимир Путин
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