В МИД ФРГ назвали вызовом для НАТО совместное фото Путина, Эрдогана и Раиси

Совместное фото президентов России Владимира Путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и и Ирана Ибрахима Раиси стало вызовом для НАТО, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, присутствие на снимке турецкого лидера — главы государства — члена НАТО, непонятно, учитывая участие России в конфликте на Украине.

«То, что на этом фото есть турецкий Президент, является вызовом, если говорить любезно, — цитирует ее ТАСС. — Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ ряд зарубежных государств усилили либо ввели новые санкции против РФ.