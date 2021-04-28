«Единая Россия» поможет создать сайт о спортивных мероприятиях для пожилых татарстанцев

Сегодня татарстанская «Единая Россия» провела прямой эфир по вопросам физической активности людей старшего возраста. Участниками трансляции стали депутат Госдумы Айрат Фаррахов, первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, главный специалист-гериатр Рамиль Мухаматдинов и председатель правления татарстанского отделения «Союза пенсионеров» Любовь Мишина.

Они обсудили результаты реализации национальных проектов по поддержанию ЗОЖ, доступность спорта для людей старшего возраста в республике. По итогам этого года в Татарстане до 20% планируют повысить долю пожилых людей, регулярно занимающихся спортом.

Участники эфира отметили, что главной проблемой продолжает оставаться недоинформированность. Не все люди старшего возраста знают о том, какие возможности для физической активности созданы для них.

«На сайте татарстанского минспорта есть информация о том, какие спортивные активности есть для детей. Давайте сделаем также для пенсионеров — например, дадим информацию о том, где можно записаться на скандинавскую ходьбу, какой график, где проходят занятия», — предложила Любовь Мишина.

Айрат Фаррахов предложил создать отдельный сайт или любую интернет-платформу. Замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов заметил, что для этой инициативы можно использовать сайт министерства.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что отсутствие физической активности является четвертым по частоте фактором, приводящим к смерти. Особый вклад в поддержание здоровья татарстанцев пенсионного возраста привносит гериатрия. В Казани на сегодня работают 66 гериатрических кабинетов. Активно проводится комплексное лечение пожилых людей, отметил главный гериатр РТ Рамиль Мухаматдинов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутаты Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов и Марат Бариев провели в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани онлайн-встречи с пенсионерами республики.