Епископ Калачинский Петр сменил митрополита Кирилла и стал главой Оренбургской митрополии

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Сегодня на заседании Священного Синода РПЦ назначили главу Оренбургской митрополи. Епископ Калачинский и Муромцевский Петр сменил временно управляющего митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, сообщает митрополия Татарстана.

«Принято решение Преосвященным Оренбургским и Саракташским, главой Оренбургской митрополии, быть епископу Калачинскому и Муромцевскому Петру с освобождением его от управления Калачинской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды», – указано в публикации.

Напомним, в период с 6 сентября по 27 декабря 2023 года Оренбургской епархией временно управлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.