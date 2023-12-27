news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 декабря 2023 20:21

Епископ Калачинский Петр сменил митрополита Кирилла и стал главой Оренбургской митрополии

Скопировать ссылку

Фото: © Татарстанская митрополия

Сегодня на заседании Священного Синода РПЦ назначили главу Оренбургской митрополи. Епископ Калачинский и Муромцевский Петр сменил временно управляющего митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, сообщает митрополия Татарстана.

«Принято решение Преосвященным Оренбургским и Саракташским, главой Оренбургской митрополии, быть епископу Калачинскому и Муромцевскому Петру с освобождением его от управления Калачинской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды», – указано в публикации.

Напомним, в период с 6 сентября по 27 декабря 2023 года Оренбургской епархией временно управлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

#Религия #РПЦ #митрополия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100