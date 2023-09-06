Митрополит Кирилл назначен временно управляющим Оренбургской епархией

В связи с кончиной митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, временное управление Оренбургской епархией поручено митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 6 сентября 2023 года в связи с кончиной митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина временным управляющим Оренбургской епархией назначен митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл», – указано в сообщении.

Отмечается, что митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин скончался сегодня на 70-м году жизни.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить погребение в Николо-Угрешском ставропигиалном мужском монастыре, наместником которого митрополит Вениамин был в течение 18 лет.