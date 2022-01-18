Эпидемиолог: Существует вероятность многократного заболевания Covid-19

Частота повторных заражений коронавирусом в нашей стране сейчас не превышает 1%. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям».

По словам эпидемиолога, на самом деле нет предела повторным заражениям.

«Но предела на самом деле нет. Дело в том, что иммунитет — типоспецифический. Скажем, гриппом мы болеем каждый раз заново. Новый вариант коронавируса не полностью адекватен выработанным антителам. Поэтому и вакцинированные болеют. Но легче, потому что частично антитела их защитили. Переболевший человек тоже, скорее всего, перенесет повторное заражение в более легкой форме», — поясняет Горелов.

Специалист считает, что гибридный иммунитет (естественный плюс вакцинальный) нужно создать через полгода после перенесенного заболевания для того, чтобы в организме были разные антитела.

Горелов добавил, что ревакцинация должна проводиться любой зарегистрированной вакциной, согласно методическим рекомендациям Минздрава. Вакцинные препараты можно менять, чтобы разнообразить спектр антител.

Он также отметил, что существующие вакцины защищают и от штамма «Омикрон», так как это разновидность уханьского варианта, который какое-то время циркулировал в Африке.

«В этой ситуации есть плюсы: вакцины были разработаны как раз под уханьский вариант. Поэтому, на мой взгляд, они показывают хорошую чувствительность к "Омикрону"», — подчеркнул Горелов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин поручил мобилизовать учреждения для увеличения объемов вакцинации от Covid-19.