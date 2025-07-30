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Общество 30 июля 2025 14:50

Эпидемиолог назвал штаммы гриппа, которые ждут татарстанцев в новом эпидсезоне

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Эпидемиолог назвал штаммы гриппа, которые ждут татарстанцев в новом эпидсезоне
Дмитрий Лопушов
Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

В медицинские учреждения Татарстана поступила вакцина от актуальных штаммов гриппа. О каких штаммах идет речь, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В текущем сезоне мы ожидаем стандартные штаммы. Традиционно ожидается грипп типа А и В. Из гриппа А – штамм "Гонконг"(H3N2)», – объяснил Дмитрий Лопушов.

Напомним, в этом сезоне от гриппа планируют привить больше половины жителей РТ.

#грипп #вакцинация от гриппа #прививка #Здоровье #медицина
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