Эпидемиолог назвал штаммы гриппа, которые ждут татарстанцев в новом эпидсезоне

Дмитрий Лопушов

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

В медицинские учреждения Татарстана поступила вакцина от актуальных штаммов гриппа. О каких штаммах идет речь, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В текущем сезоне мы ожидаем стандартные штаммы. Традиционно ожидается грипп типа А и В. Из гриппа А – штамм "Гонконг"(H3N2)», – объяснил Дмитрий Лопушов.

Напомним, в этом сезоне от гриппа планируют привить больше половины жителей РТ.