Epic Games, разработчик игры Fortnite, прекращает коммерческие отношения с РФ

О прекращении коммерческих отношений с Россией объявила компания Epic Games, разработчик игры Fortnite, на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Компания уточняет, что приняла это решение из-за проводимой РФ специальной военной операции на Украине.

«Epic прекращает торговлю своими играми с Россией <...>», - уточняется в заявлении.

Ранее сразу несколько студий и игровых издателей сообщили о приостановке продаж игр на территории России, среди которых такие, как американский издатель компьютерных игр Electronic Arts, польская игровая студия CD Projekt Red, американская корпорация Activision Blizzard, а также американская студия Rockstar Games.

В России также TikTok приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента.

