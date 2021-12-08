Епархия и Госкомитет РТ по туризму запускают курсы для гидов по Казанскому собору

Госкомитет РТ по туризму, Комитет по туризму города Казани и Казанская епархия 14 декабря запускают курсы для гидов, желающих сопровождать экскурсионные группы в воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. Информация об этом появилась в профессиональных сообществах экскурсоводов.

Отмечается, что обучение по теме «Собор Иконы Казанской Божией Матери» будет проводиться уже для аккредитованных экскурсоводов (по какому объекту или территории не уточняется, вероятно, по городу Казань). После курса лекций слушателям предстоит сдать тест, успешный результат позволит получить наклейку на бейдж – маркер допуска, разрешающий приводить туристов на территорию Собора Иконы Казанской Божией Матери. Отмечается, что экзамен для гидов будет проходить уже в декабре этого года.

Обучение предполагает два формата – очный и онлайн. Очно экскурсоводов соберут на лекцию 14 декабря в 10 часов в отеле «Корстон», в зале «Пушкин». Максимальное количество участников – 220 человек, подчеркивают организаторы.

К онлайн обучению можно будет подключиться в это же время по ссылке на zoom и ютуб.

Напомним, ранее экскурсоводы возмутились инициативе введения платных курсов для аккредитации по воссозданному собору Казанской иконы Божией Матери. Тогда в решение вопроса вмешался новый председатель гильдии экскурсоводов Игорь Воронцов и добился лояльного подхода к разрешению ситуации.