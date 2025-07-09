Минниханов предложил расширить международную повестку форума «Энергопром»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани под руководством министра энергетики России Сергея Цивилева состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Казанского международного энергетического форума «Энергопром-2026». В обсуждении принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Форум, проводимый в Казани с 1998 года, служит значимой площадкой для обмена мнениями по ключевым вопросам развития энергетики, продвижения инновационных решений и устойчивого развития. В рамках мероприятия экспоненты представляют передовые технологии и проекты в области модернизации энергетической инфраструктуры. В этом году форуму присвоен федеральный статус, а организационный комитет возглавил глава Минэнерго РФ.

Минниханов подчеркнул, что за 25 лет форум утвердился как эффективная площадка для демонстрации современных энергоэффективных технологий и взаимодействия профессионального сообщества России и других стран. Он поблагодарил Сергея Цивилева за поддержку инициатив республики и за решение возглавить оргкомитет форума. По словам Раиса Татарстана, это придаст мероприятию новый импульс и позволит вывести его на качественно иной уровень.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сергей Цивилев выступил с инициативой масштабировать формат «Дня поставщика», проводимого в рамках форума. Он отметил, что такая форма взаимодействия позволяет производителям из разных регионов продемонстрировать свои разработки, установить деловые контакты и внести вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Министр подчеркнул важность создания конкурентоспособного оборудования, адаптированного под современные отечественные технологии.

О результатах форума в текущем году сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. По его словам, участие в «Энергопроме» приняли свыше 7 тысяч человек из 7 стран и 20 российских регионов. В рамках деловой программы было организовано более 30 мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии и заседания. Также была представлена тематическая экспозиция «Дважды победители», посвящённая 80-летию Победы и вкладу энергетиков в достижение победы.

Следующий форум «Энергопром» состоится с 1 по 3 апреля 2026 года на площадке МВЦ «Казань Экспо». Ключевыми темами станут цифровизация и кибербезопасность в энергетике. В связи с получением федерального статуса планируется расширение международной программы форума: к участию пригласят страны-партнеры, обладающие компетенциями и интересом к развитию энергетики и машиностроения.