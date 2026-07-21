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Общество 21 июля 2026 16:15

Эндокринолог назвала болезни, к которым приводит лишний вес

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Диабет, проблемы с суставами и бесплодие – это лишь малая часть проблем со здоровьем, которые возникают из-за лишнего веса. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-эндокринолог Городской поликлиники №21 Казани Аделя Димиева.

«Чаще всего пациенты обращаются не с жалобой на ожирение как таковое, а на его последствия. Людей беспокоят повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, боли в суставах, нарушения сна, снижение работоспособности», – отметила специалист.

Многие женщины, сказала врач, обращаются с жалобами на нарушение менструального цикла, трудности с наступлением беременности или быстрый набор веса после родов. Мужчин чаще тревожат повышение давления и появление абдоминального ожирения – накопления жира в области живота.

«Сегодня многих пациентов тревожит то, что вес продолжает увеличиваться несмотря на попытки соблюдать диеты. Люди часто жалуются на постоянное чувство голода, сложности с контролем аппетита и отсутствие устойчивого результата после многочисленных ограничительных диет», – рассказала Аделя Димиева.

На практике большинство пациентов обращаются к медикам уже когда появляются сопутствующие заболевания. Среди них:

  • сахарный диабет 2 типа;
  • артериальная гипертония;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • жировая болезнь печени;
  • нарушения липидного обмена;
  • синдром обструктивного апноэ сна;
  • остеоартроз крупных суставов;
  • репродуктивные нарушения и бесплодие.

«Если длительно не заниматься проблемой лишнего веса, постепенно возрастает риск инфаркта миокарда, инсульта и инвалидизации», – добавила Аделя Димиева.

Проблема лишнего веса обрела планетарные масштабы и, по словам экспертов, будет только усугубляться. О том, почему ожирение стало одной из главных проблем со здоровьем и чем болеют татарстанцы на фоне избыточного веса, читайте в материале «Татар-информа».

#лишний вес #ожирение #Здоровье #медицина
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