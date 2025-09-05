«Эмоции зашкаливают»: боец СВО из Челнов впервые стал отцом и присутствовал на родах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В семье военнослужащего с позывным Мичман из Набережных Челнов произошло радостное событие – из роддома выписали его супругу Анну и дочь Амину.

Супруги знают друг друга со школьной скамьи, в браке они уже восемь лет. Малышка – их первенец. По словам мамы, муж был рядом и во время родов.

«Это непередаваемые эмоции. Я хотела, чтобы он был со мной, потому что это важный этап в жизни нашей семьи. Он оказался очень счастлив побывать на родах. Говорит: «Если будет еще, я еще пойду обязательно. Я тебя одну не оставлю». Его поддержка очень много значила для меня. Он очень сильно помог. Я даже не знаю, как другие девушки рожают без своих мужей, поэтому берите, пожалуйста, своих мужей», – рассказала Анна, жена военнослужащего.

Анна тоже крепкий и надежный тыл для своего супруга. Мужчина был участником военной операции в Сирии, служил в морской пехоте. С началом специальной военной операции собирал и отправлял гуманитарную помощь на передовую. Позже решил, что его боевой опыт понадобится на службе, и два года назад восстановился в отряде спецназа Росгвардии. Он участвовал в боях по освобождению Курской области.

«Она попросила, чтобы я присутствовал, чтобы ей было легче. Побывав там, я теперь не представляю, как девушки одни переносят все это. Я думаю, без меня ей было бы очень тяжело. Очень счастлив, отцовские чувства непередаваемые. Очень красивая маленькая моя», – поделился военнослужащий.

Счастливы в этот день были все. Девочка стала долгожданным ребенком в семье.

«У нас первая правнучка. Мы этого долго ждали. Мы все очень рады. У меня внук служил во многих местах и сейчас служит. Мы его очень любим. Это хорошая, воспитанная семья. Мы будем поддерживать и будем очень рады», – поделилась прабабушка Ляйсан.

«Я всегда их поддержу, всегда с внучкой, всегда ей время уделю, помогать, растить ее. Это моя единственная внучка. Все мое свободное время будет уделено ей. Я очень рада, очень счастлива, что у меня есть внучка теперь», – говорит бабушка Мария.

Аплодисменты в этот день не смолкали. Ведь выписка стала для семьи большим праздником, как и тот день, когда супруги объявили, что ждут ребенка.

«Сегодня тетей стала во второй раз. Сегодня у нас девочка в семье. Мы очень этому рады, потому что у меня самой двое сыновей, и девочка для нас самое то, чтобы разбавить обстановку. Мы очень рады встретить Амину», – отметила Кристина, тетя девочки.

«Мы очень счастливы. Мы их очень долго ждали. Аминочка – наша долгожданная племянница. Эмоции просто зашкаливают, честно говоря. Желаем им огромного счастья, здоровья, пусть всегда будет только радость в их семье», – поделилась Азиля, тетя военнослужащего.

«Мы вместе отмечали Новый год. И вот 1 января было для нас таким подарком: Аня сказала, что они ждут малыша. Мы были очень рады. У нас были слезы, но это были слезы радости, счастья, потому что мы знали, как они хотели малыша. Мы хотели, чтобы у них появился малыш – подружка для нашей дочки», – рассказала Ирина, подруга семьи.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.