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Эмиль Губайдуллин не увидел проблемы в сокращении сроков реализации программ колледжей
Сокращение сроков реализации учебных программ в учреждениях среднего профессионального образования не должно сказаться на качестве и компетентности их выпускников. Об этом заявил в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» поделился генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.
«<...> первые два года в колледже ребята изучают просто школьную программу, а затем два-три года получают специальность. Там есть что сократить», — ответил эксперт на соответствующий вопрос ведущего.
«Ребята могут за меньшее время получить специальность, начать работать, а потом получать дополнительное образование, чтобы повысить квалификацию, получить высший разряд», — поделился Губайдуллин своим пониманием ситуации.
«У каждого колледжа или техникума стоит задача работать как образовательные центры в „Алабуге“, чтобы через два с половиной года появлялись специалисты, которые будут работать», — подытожил он.
Специалист также назвал проект «Алабуга Политех» положительным примером привлечения подростков к труду, о чем сообщал «Татар-информ».
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