Эмиль Гарипов – о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Такая команда была, я бы Бердыева позвал»

Бывший вратарь «Ак Барса», ныне выступающий в составе челябинского «Трактора», Эмиль Гарипов отреагировал на вылет «Рубина» в ФНЛ по итогам сезона 2021/22. По словам хоккеиста, в казанский клуб должен вернуться Курбан Бердыев.

«Вылет «Рубина»? Вообще, я аж с ума сошел. Я поседел, пенальти последний, это уж вообще, обидно, конечно, то, что вылетели. Такая команда была, 19 лет Казань в ФНЛ не вылетала. Почему оставили Леонида Слуцкого? А кто придет сейчас работать в ФНЛ? Я бы Курбана Бикеевича Бердыева позвал. Мне кажется, хороший тренер. А вообще я за российским футболом почти не слежу», – заявил Гарипов в интервью «Татар-информу».

Кроме того, экс-хоккеист «Ак Барса» заявил, что в европейском футболе болеет за «Барселону», а в финале Лиги Чемпионов переживал за «Ливерпуль».

«Я больше за европейский футбол. Болею за «Барселону». Не за ПСЖ, как сейчас модно. Сейчас Хави пришел, все он восстановит. Видно уже, что начал клуб играть по такой системе, которая была у него при Гвардиоле. Мне кажется, у него все получится. За кого болел в финале ЛЧ? За «Ливерпуль». Но зато мусульманин Карим Бензема из «Реал Мадрида» надеюсь, Золотой мяч получит. Мне кажется, он заслужил», — добавил Гарипов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Эмилем Гариповым.