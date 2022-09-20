Эмиль Гарипов на полставки: зачем Знарку и Валиуллину опальная легенда в «Ак Барсе»

Решение «Трактора» поместить Эмиля Гарипова в список отказов КХЛ стало полной неожиданностью лишь для непосвященных. Челябинский клуб готовил данную операцию заранее. «ТИ-Спорт» раскрывает подробности инцидента и объясняет, зачем «Ак Барсу» нужен Гарипов.

«Трактор» все же решил отказаться от услуг 31-летнего голкипера Эмиля Гарипова Фото: hctraktor.org

В Челябинске под Гарипова копали еще летом

Сегодня КХЛ распространила новость, которую ждали многие. «Трактор» все же решил отказаться от услуг 31-летнего голкипера Эмиля Гарипова. Челябинский клуб поместил вратаря в список отказов. По регламенту любой клуб лиги в течении 48 часов может подписать контракт с Гариповым на действующих условиях его соглашения с «Трактором».

Наш корреспондент связался вратарем, однако на данный момент Эмиль не готов давать комментарии по случившемуся и планам на будущее. Однако, как стало известно «ТИ-Спорт», руководство и тренерский штаб «Трактора» еще по ходу летней предсезонки искали возможность избавиться от Эмиля Гарипова. В Челябинске хотели сделать ставку на легионера и 16 сентября подписали контракт с Эндрю Хэммондом.

Гарипов провел в этом сезоне два матча. Да, цифры не впечатляют — 77 процентов отраженных бросков при коэффициенте надежности 4.84. Однако, тут не стоит забывать, что оборона «Трактора» на старте сезона напоминает в целом проходной двор. А по пропущенным шайбам Гарипова тяжело сказать, что в каких-то из них он грубо ошибся.

В Челябинске хотели сделать ставку на легионера и 16 сентября подписали контракт с Эндрю Хэммондом Фото: hctraktor.org

Эмиля сделали крайним за провальный старт команды Анвара Гатиятуллина

«Трактор» финалист плей-офф Восточной конференции прошлого сезона. Сейчас команда Анвара Гатиятуллина занимает лишь девятое место на Востоке КХЛ. Наивно полагать, что дело только во вратарях. Очевидно, что в Челябинске искали крайнего и нашли его.

В прошлом сезоне Гарипов не смог в «Тракторе» выиграть конкуренцию у чешского голкипера Романа Вилла. Но на то были объективные факторы — ковид и прочие болячки.

«Когда только начинаешь набирать форму и заболеваешь ковидом... Поэтому если я не мог оптимально подойти к своей игре, не смог по максимуму выдать всё, что мог. Вот если бы я играл полный сезон, то мог бы поставить себе оценку, но из-за болезни ковидом мне тяжело оценить, на каком уровне я провел сезон. Конечно, хотелось бы играть больше, но не всегда складывается так, как ты хочешь. Иногда нужно пройти через тяжелые моменты вроде разных болячек. Главное, не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать», - говорил вратарь в эксклюзивном интервью «Татар-информу».

У Олега Знарка уже есть связка вратарей из опытного Тимура Билялова и перспективного Амира Мифтахова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гарипов ради мечты вернуться в «Ак Барс» готов отказаться от половины зарплаты

При этом, Эмилю Гарипову 31 год. Это самый «рабочий» возраст для вратаря. Воспитаннику казанского «Ак Барса» явно рано заканчивать карьеру.

«Я 11 лет играю на высоком уровне. Вася Кошечкин лишь в 32 года стал выигрывать Кубки Гагарина в «Магнитке». Петя Веханен только в 32 приехал в «Ак Барс». Саня Еременко тоже в 32 вернулся в московское «Динамо» и выиграл два Кубка. До сих пор играет. Самое главное – здоровье, следить за собой. Будет желание и здоровье – будешь востребован. Тогда можно играть и до упора», - говорил вратарь.

По нашей информации, Эмиль Гарипов мечтает вернуться в «Ак Барс» и готов ради этого отказаться от половины своей зарплаты в челябинском клубе. По некоторым данным, в Челябинске он зарабатывает 25 млн рублей за сезон. 12,5 млн — вполне подъемная сумма для казанского гранда. Остается вопрос, нужен ли Эмиль Гарипов «Ак Барсу».

Данис Зарипов: «Сейчас же в «Ак Барсе» все места заняты. В России есть много клубов, где он мог бы играть» Фото: hctraktor.org

Зачем Гарипов «Ак Барсу», Знарку и Валиуллину

На данный момент у Олега Знарка есть связка вратарей из опытного Тимура Билялова и перспективного Амира Мифтахова. С одной стороны кажется, что вратарская линия полностью укомплектована. С другой, тот же Билялов довольно регулярно травмируется, и опытный Эмиль Гарипов клубу бы не помешал.

Еще важнее имиджевая составляющая. Эмиль Гарипов не только местный воспитанник. Он татарин и носитель «титульной» религии Татарстана. «Ак Барс» может выиграть на этом. Тем более, отказываясь от танцевальной группы поддержки, генменеджер клуба Марат Валиуллин оперировал термином «халяль». Правильным продолжением будет подписание легенды клуба с мусульманской религией. Кроме того, Валиуллин прекрасно знаком с Эмилем Гариповым, они пересекались вместе на льду и раздевалках.

Между тем, возможное возвращение Гарипова в «Ак Барс» нам сегодня прокомментировал капитан казанской команды Данис Зарипов.

«Я то не против, конечно. Все от руководства клуба зависит. Я прекрасно знаю Эмиля, он хороший человек и спортсмен. Очень трудолюбивый. Другой момент, что ему нужно игровое время, он толком почти два года не играл. Сейчас же в «Ак Барсе» все места заняты. В России есть много клубов, где он мог бы играть», – заявил Зарипов нашему корреспонденту.

Гарипов был обладателем Кубка Гагарина-2018. В команде Зинэтулы Билялетдинова он был основным вратарем Фото: © «Татар-информ»

Квартальнов выжил Гарипова из «Ак Барса»: о чем молчит Гарипов

Гарипов был обладателем Кубка Гагарина-2018. В команде Зинэтулы Билялетдинова он был основным вратарем. После назначения Дмитрия Квартальнова главным тренером казанской команды Гарипов покинул «Ак Барс».

«Я ушел не из-за него. Я верующий человек. Не было бы Квартальнова, вся равно бы ушел. Дело не в нем или каком-то другом тренере. Я бы все равно ушел из «Ак Барса». Просто так должно было случиться, а Квартальнову я благодарен за работу», - дипломатично говорит Гарипов нашему изданию.

Эмиль Гарипов сделал себе имя в команде Зинэтулы Билялетдинова, который этим летом вернулся в клуб в новом качестве. Случится ли воссоединение — узнаем в ближайшие дни, а то и часы.