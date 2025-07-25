Эльвира Ахметова: «Молодожены все чаще выбирают свадьбы с национальным колоритом»

На уникальный конкурс «Гранты молодоженам Татарстана», направленный на поддержку креативных и традиционных свадеб, уже подано более 150 заявок. Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова прокомментировала актуальный тренд среди пар, планирующих бракосочетание.

«Мы в последние годы наблюдаем, что количество пар, сочетающих в своих нарядах национальные элементы, подчеркивающие традиции и обряды, увеличивается», – отметила Эльвира Ахметова.

По ее словам, сегодня многие пары стремятся сделать свадьбу не просто красивой, но и глубокой по смыслу, включая элементы своих культур.

Уникальный проект «Гранты молодоженам Татарстана» был запущен по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и реализуется Министерством по делам молодежи РТ. Он предоставляет 80 грантов по 100 000 рублей каждым молодым парам для организации креативной свадьбы, отражающей культурные традиции или авторскую идею пары.

Конкурс поддерживает государственную политику по сохранению традиционных ценностей. Его цель – укрепить институт семьи и помочь молодым людям организовать яркое, содержательное торжество, которое запомнится на всю жизнь. Он соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Подробнее читайте в материале: «Торжество с национальной фишкой: молодожены в Татарстане получат до 100 тыс. на свадьбу».