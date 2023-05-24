Элвин Грей выступит на Дне химика в Нижнекамске

27 мая в Нижнекамске состоится масштабное празднование Дня химика. В 20.00 на сцену в парке Нефтехимиков выйдет заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей. Татарско-башкирский певец будет петь в течение 45 минут, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Празднование откроет Фестиваль одаренных детей в 14.00. На фестивале администрация города и района будет чествовать учеников, добившихся высоких результатов в различных конкурсах.

В 17.00 начнется концертная развлекательная программа с участием творческих коллективов. В 17.30 состоится открытие праздничной программы и торжественная церемония награждения отличившихся нижнекамцев.

В 18.50 горожан и гостей ждет зажигательный флешмоб, в 19.00 выступит кавер-группа Weekend.

В 20.00 зрителям покажут химическое шоу, а с 20.15 можно будет подпевать хитам Элвина Грея.

В 21.00 ночное небо города химиков осветит красочный салют, после завершения которого все желающие смогут присоединиться к праздничной дискотеке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске на заводе «Аммоний» выступит камерный оркестр La Primavera. Музыканты среди производственных линий исполнят композиции из популярных российских и зарубежных фильмов.