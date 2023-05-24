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Элвин Грей выступит на Дне химика в Нижнекамске
27 мая в Нижнекамске состоится масштабное празднование Дня химика. В 20.00 на сцену в парке Нефтехимиков выйдет заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей. Татарско-башкирский певец будет петь в течение 45 минут, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Празднование откроет Фестиваль одаренных детей в 14.00. На фестивале администрация города и района будет чествовать учеников, добившихся высоких результатов в различных конкурсах.
В 17.00 начнется концертная развлекательная программа с участием творческих коллективов. В 17.30 состоится открытие праздничной программы и торжественная церемония награждения отличившихся нижнекамцев.
В 18.50 горожан и гостей ждет зажигательный флешмоб, в 19.00 выступит кавер-группа Weekend.
В 20.00 зрителям покажут химическое шоу, а с 20.15 можно будет подпевать хитам Элвина Грея.
В 21.00 ночное небо города химиков осветит красочный салют, после завершения которого все желающие смогут присоединиться к праздничной дискотеке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске на заводе «Аммоний» выступит камерный оркестр La Primavera. Музыканты среди производственных линий исполнят композиции из популярных российских и зарубежных фильмов.
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