La Primavera — на заводе, Айдар Галимов — на площади: в Менделеевске отметят День химика

26 мая в Менделеевске состоится празднование Дня химиков. Основной концертной площадкой станет территория у ДК имени Гассара. В этом году организаторы подготовили масштабную программу с большим количеством активностей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, для детей пройдут тематические мастер-классы по изготовлению значков, воздушных змеев, состоятся научное шоу, будут работать аниматоры.

Культурная программа будет многожанровой. Откроет День химика Государственный оркестр «Танок». Артисты исполнят русские, татарские, удмуртские народные танцы.

Многонациональную тематику поддержит кавер-группа «Австралия», которая исполнит песни на разных языках мира.

Параллельно концертная программа будет идти и на химическом комплексе «Аммоний». Впервые на производстве для сотрудников завода выступит камерный оркестр La Primavera. Музыканты среди производственных линий исполнят композиции из популярных российских и зарубежных фильмов.

Специально для концерта в Менделеевске главный дирижер Рустем Абязов написал оркестровку к вальсу из фильма «Доктор Живаго» по мотивам романа Бориса Пастернака. Писатель жил в Менделеевске и даже перенес пейзажи города и района на страницы своих произведений. В этом году в городе пройдет Международный фестиваль «Пастернаковские чтения».

Кульминацией праздничной программы ко Дню химика станет выступление народного артиста Татарстана и Башкортостана Айдара Галимова на площади перед ДК Гассара.

Завершится праздничный день лазерным шоу. В вечернем небе покажут картины, отражающие историю Менделеевска. Под занавес небо озарится залпами фейерверка.