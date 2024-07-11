Элвин Грей присоединится к телемарафону «Вступай в армию Победы!»

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, примет участие в 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!». Певец станет гостем студии ТНВ.

Акция пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в понедельник, 15 июля. Она стартует в 8 часов утра и продлится до 20 часов.

В свою очередь гостями студии «Болгар радиосы» станут заслуженные артисты РТ Фирдус Тямаев (он неоднократно оказывал помощь участникам специальной военной операции), Ильсия Бадретдинова и Рифат Зарипов.

Кроме того, запланировано участие бойцов спецоперации, вокальной группы ветеранов СВО «Добробат», вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра труда и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой.

В студии также должны оказаться фронтовые коты, бабушки-волонтеры, медики, которые спасают жизни военных, и дети-волонтеры. Герой России Расим Баксиков станет соведущим марафона.

В ходе марафона татарстанцам расскажут о мерах поддержки бойцов и их семей, кому полагаются повышенные выплаты от республики, как заключить контракт и получить до 1,5 млн рублей.

Студия ТНВ, по словам организаторов, «будет оформлена в военно-патриотической стилистике». Помимо прочего, зрителям представят выставку уникальной продукции, которую Татарстан производит для передовой.

Предполагается провести дегустацию сухих пайков, которые изготавливаются специально для военных в одном из районов РТ. Ожидается участие глав районов и городов, в числе которых будет и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Запланированы включения из других регионов России.

Еще одним участникам марафона должен стать 13-летний Ранель Сафин из Казани — поэт, композитор и исполнитель. Поклонники сравнивают его с таким артистом, как Шаман.

Будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи корреспондентов ТНВ из зоны спецоперации и прямые включения оттуда.

Транслировать марафон будут в том числе в официальной группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте канала.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.