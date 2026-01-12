Елочные городки посетило более 9 тысяч нижнекамцев

В период новогодних каникул восемь елочных городков, один из которых расположен в Камских Полянах, посетили более 9 тысяч жителей Нижнекамского района. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Ренат Шакиров.

В течение праздничных дней в парках, скверах и дворах микрорайонов были организованы десятки мероприятий: квесты, игры на открытом воздухе, спортивные состязания и концертные выступления.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев отметил, что в этом году удалось создать по-настоящему праздничную атмосферу в городе и районе.

«Мы вместе проделали большую работу – Нижнекамск и район были оформлены красочно, повсюду ощущалась праздничная атмосфера, что, безусловно, отразилось на настроении горожан. Вместе с тем нам еще есть над чем работать – как в вопросах оформления, так и в части содержательного наполнения общественных пространств в дни новогодних каникул», – подчеркнул Радмир Беляев.

В этом году была заложена и новая традиция: 31 декабря в центральном парке «Семья» прошла масштабная программа по встрече Нового года. Ее участниками стали более 4 тысяч нижнекамцев и гостей города. Праздник завершился большим салютом, который был организован при поддержке промышленных предприятий.