Эльмира Зарипова: «Участникам СВО в Татарстане доступна 131 мера поддержки»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова рассказала о комплексе мер поддержки, который сегодня оказывается в республике участникам специальной военной операции и их семьям.

Как отметила министр, в преддверии 23 февраля особое внимание уделяется сохранению памяти и заботе о живых свидетелях войны. В республике сегодня проживает более 6 800 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 102 – непосредственные участники боевых действий.

«Учитывая, что этот год объявлен Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым Годом воинской и трудовой доблести, принято решение, что в дни 90-летия и 100-летия юбилярам, которые своим трудом внесли вклад в развитие республики и страны, вручаются памятные открытки и подарки. Эту миссию мы сегодня тоже выполняем», – сказала Эльмира Зарипова.

Отдельно министр остановилась на системе поддержки участников специальной военной операции и их семей. По ее словам, эта работа выстроена комплексно и охватывает все сферы жизни.

«Сегодня мы всей страной помогаем членам семей участников СВО и непосредственно самим бойцам. В республике предоставляется 131 мера социальной поддержки. Это начиная от выплат на детей и комплектов для новорожденных, бесплатного двухразового питания в школах и посещения кружков, заканчивая санаторно-курортным лечением для родственников в первоочередном порядке», – подчеркнула она.

Однако главным направлением работы министерства в текущем году становится адаптация демобилизованных бойцов к мирной жизни и их трудоустройство:

«Сейчас на первый план выходит адаптация и возвращение к мирной жизни всех, кто сегодня демобилизовался. Основной вопрос – трудоустройство. По национальному проекту „Кадры“ в Татарстане и в целом по России есть более 250 программ, которые дают дополнительное профессиональное обучение участникам СВО и членам их семей. На рынке труда республики сегодня представлено 47 тыс. различных вакансий».

Она отметила, что ведомство также помогает желающим открыть собственное дело. В прошлом году 28 участников СВО и членов их семей воспользовались правом получить субсидию по социальному контракту (до 350 тыс. рублей) на открытие бизнеса.

«Ребята уверенно двигаются в своем развитии. Кто-то открывает автомастерские, мастерские по изготовлению мебели. Члены семей – в основном жены участников СВО открывают ателье, швейные мастерские, кондитерские цеха. Эта работа будет продолжена», – резюмировала министр.

Визит к ветерану Галимзяну Серозееву, которому в марте исполнится 99 лет, стал символическим мостом между поколениями защитников. Ветеран, награжденный медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», поделился воспоминаниями о войне и пожелал молодым защитникам быть достойными своей страны.